- Россия официально вторглась в Украину13:17
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года13:00
- «Жив и уже на посту». «Советник» главаря ОРДО сообщил новости о «Ташкенте»12:45
- Боевики «ДНР» скрывают реальную информацию о раненных в кафе «Сепар»12:00
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш10:07
- Оккупанты ОРДО готовят больницы для раненых перед «наступлением ВСУ»09:50
- В Донецке и Макеевке усиленные проверки на улицах08:46
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко08:15
- Наблюдателям ОБСЕ не показали тело Захарченко и не пустили к раненым08:00
- "ДНР" на "пороховой бочке": Ташкент взбрыкнул и приказал "министрам" не слушаться Трапезникова 07:50
В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года
Представитель оперативного командования оккупационной администрации РФ в Донецкой области Эдуард Басурин объявил о возможном начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года. Об этом информирует replyua.net, со ссылкой на блогера, волонтера Мирослава Гая.
По его словам, предлогом для такого заявления стали фейковые сообщения о подготовке ВСУмистического наступления к 14-му числу. Басурин рассказал федеральным СМИ России, что украинская армия подготовила несколько ударных групп. Всего такие группы насчитают более 12 тысяч человек. Наступление, по информации того же Басурина, будет вестись по Мариупольскому направлению, мол, после гибели Захарченко в «ДНР» растеряны у не будут обороняться.
Комментируя заявление представителя российских оккупационных войск, ветеран АТО, блогер Мирослав Гай отметил, что теперь остается лишь ждать новых провокаций от РФ, особенно ввиду того, что российские войска в секторе приведены в полную боевую готовность. «Судя по заявлению, видно боярышник не подвезли и войска нужно чем-то отвлечь», – резюмировал Мирослав Гай.
Теги: Украина, Донбасс, война, ДНР, ООС
- Политэксперт: "Забудьте пока про территории, которые оккупированы. Вы их вернете после падения путинского режима... Ждать не так уж и долго"
- Басурин признал фейковость "ДНР" и то, что жители оккупированного Донбасса являются гражданами Украины
- Обмен пленных: из 121 заявленных в списке боевики подтверждают местонахождение только 50 человек
- Многих колбасит от грядущих выборов на оккупированном Донбассе
- Путешествие из Мариуполя в Донецк и обратно
- Россия официально вторглась в Украину13:17
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года13:00
- «Жив и уже на посту». «Советник» главаря ОРДО сообщил новости о «Ташкенте»12:45
- Боевики «ДНР» скрывают реальную информацию о раненных в кафе «Сепар»12:00
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш10:07
- Оккупанты ОРДО готовят больницы для раненых перед «наступлением ВСУ»09:50
- В Донецке и Макеевке усиленные проверки на улицах08:46
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко08:15
- Наблюдателям ОБСЕ не показали тело Захарченко и не пустили к раненым08:00
- "ДНР" на "пороховой бочке": Ташкент взбрыкнул и приказал "министрам" не слушаться Трапезникова 07:50
- Доллар снова резко взлетел в цене13:30
- Россия официально вторглась в Украину13:17
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года13:00
- «Жив и уже на посту». «Советник» главаря ОРДО сообщил новости о «Ташкенте»12:45
- ’’Даже кафель сорвало!’’ Россию всколыхнуло мощное землетрясение: все подробности12:32
- Синоптики: эта осень в Украине станет аномальной12:15
- Боевики «ДНР» скрывают реальную информацию о раненных в кафе «Сепар»12:00
- Как изменятся субсидии в Украине?11:45
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- Названы самые злопамятные знаки Зодиака10:40
- 7 этапов отношений, ведущих к настоящей любви20:41
- Много переселенцев: Аренда жилья в Мариуполе – вопрос везенья16:40
- Захарченко убит, и «республикам» конец. «Народными» уже не будут16:06
- Эти утренние привычки помогут похудеть быстрее22:41
- Врачи рассказали, какое хобби может продлить жизнь22:13
- Защитить артерии от атеросклероза помогут эти продукты18:20
- Супрун рассказала, какие вирусы начнут атаковать украинцев уже в октябре16:01
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко
- Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск
- В Донецке сообщили сенсационные подробности последних минут Захарченко
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства
- Энергетические вампиры по знакам зодиака
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко