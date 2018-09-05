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Архив - Донецкая область

В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года

05.09.2018 13:00
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В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года

Представитель оперативного командования оккупационной администрации РФ в Донецкой области Эдуард Басурин объявил о возможном начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года. Об этом информирует replyua.net, со ссылкой на блогера, волонтера Мирослава Гая.

По его словам, предлогом для такого заявления стали фейковые сообщения о подготовке ВСУмистического наступления к 14-му числу. Басурин рассказал федеральным СМИ России, что украинская армия подготовила несколько ударных групп. Всего такие группы насчитают более 12 тысяч человек. Наступление, по информации того же Басурина, будет вестись по Мариупольскому направлению, мол, после гибели Захарченко в «ДНР» растеряны у не будут обороняться.

Комментируя заявление представителя российских оккупационных войск, ветеран АТО, блогер Мирослав Гай отметил, что теперь остается лишь ждать новых провокаций от РФ, особенно ввиду того, что российские войска в секторе приведены в полную боевую готовность. «Судя по заявлению, видно боярышник не подвезли и войска нужно чем-то отвлечь», – резюмировал Мирослав Гай. 



Теги: Украина, Донбасс, война, ДНР, ООС
 
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