В Донецке и Макеевке усиленные проверки на улицах

05.09.2018 08:46

Во временно оккупированных Донецке, Макеевке и других городах продолжаются тотальные проверки боевиками «ДНР» и российскими оккупантами. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Во временно оккупированных Макеевке и Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты продолжают с усердием тотальные проверки граждан и транспорта, включая маршрутки, на улицах городов. При этом люди сообщают, что к проверкам привлекали «курсантов», которые с удовольствием лазят по бардачкам автомобилей. Кроме того, люди сообщают, что проверяющие что-то записывают, однако, водителям не сообщают, какие данные о них записывают.

Если к середине дня прессинг немного уменьшился, то к вечеру снова усилился. На дорогах образовались огромные пробки.

Вот что пишут дончане и макеевчане в соцсетях:

«Пошел с 11.00 шмон на всех «кольцах» и развилках города. Смолянка-полный досмотр всех, кроме маршруток»,

«#Донецьк Підтверджую. Крім того, додатково до звичайної перевірки документів і, іноді, огляду автівки із багажником, на деяких постах окремі диромусори, здебільшого жіночої статі, щось записують у якісь списки чи таблиці, що тримають в руках»

«На чайкинском кольце со стороны Макеевке опять никого не пускают в город.

Кто что знает? Что проверяют?»,

«На бакинах тоже военные выборочно проверяют»,

«ФСБ работает»,

«А что, есть что скрывать?»,

« ЖКХ работает. З…и с этим цирком. На Мотеле 45 минут «ехал» в Макеевку. ДэРэГэ ищут, ДБ»,

«Уже нет сил терпеть издивательство над народом!»,

«Курсантов ментовской академии привлекли совместно с вояками к шмону автомобилей на развязках Донецка. Молодым нравится шарить по бардачкам»,

«#Донецк тот же «цирк на дроті» на мотеле с проверками в обе стороны и на «дончанке». Куча полиции по бульвару на м.ульяновой. по университетской ходят парами в р-не гастронома Киев и в переулке Россини. Баннеры с портретами усопших только в центре города»

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