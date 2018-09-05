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В Донецке и Макеевке усиленные проверки на улицах
Во временно оккупированных Донецке, Макеевке и других городах продолжаются тотальные проверки боевиками «ДНР» и российскими оккупантами. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированных Макеевке и Донецке боевики «ДНР» и российские оккупанты продолжают с усердием тотальные проверки граждан и транспорта, включая маршрутки, на улицах городов. При этом люди сообщают, что к проверкам привлекали «курсантов», которые с удовольствием лазят по бардачкам автомобилей. Кроме того, люди сообщают, что проверяющие что-то записывают, однако, водителям не сообщают, какие данные о них записывают.
Если к середине дня прессинг немного уменьшился, то к вечеру снова усилился. На дорогах образовались огромные пробки.
Вот что пишут дончане и макеевчане в соцсетях:
«Пошел с 11.00 шмон на всех «кольцах» и развилках города. Смолянка-полный досмотр всех, кроме маршруток»,
«#Донецьк Підтверджую. Крім того, додатково до звичайної перевірки документів і, іноді, огляду автівки із багажником, на деяких постах окремі диромусори, здебільшого жіночої статі, щось записують у якісь списки чи таблиці, що тримають в руках»
«На чайкинском кольце со стороны Макеевке опять никого не пускают в город.
Кто что знает? Что проверяют?»,
«На бакинах тоже военные выборочно проверяют»,
«ФСБ работает»,
«А что, есть что скрывать?»,
« ЖКХ работает. З…и с этим цирком. На Мотеле 45 минут «ехал» в Макеевку. ДэРэГэ ищут, ДБ»,
«Уже нет сил терпеть издивательство над народом!»,
«Курсантов ментовской академии привлекли совместно с вояками к шмону автомобилей на развязках Донецка. Молодым нравится шарить по бардачкам»,
«#Донецк тот же «цирк на дроті» на мотеле с проверками в обе стороны и на «дончанке». Куча полиции по бульвару на м.ульяновой. по университетской ходят парами в р-не гастронома Киев и в переулке Россини. Баннеры с портретами усопших только в центре города»
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, проверка, ДНР
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