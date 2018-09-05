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Архив - Донецкая область

В Донецке наблюдаются перебои с продуктами

05.09.2018 07:43
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В Донецке наблюдаются перебои с продуктами

Во временно оккупированном Донецке «ассортимент» продуктов на полках магазинов всё скуднее. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Дончане говорят, что в последнее время во временно оккупированном Донецке, пропали некоторые популярные продукты питания, такие как куриные яйца. Или их привозят почему-то из Таганрога, а то и из Казахстана.

Вот что пишут дончане в соцсетях:

«Я так понял вместе с главпетухом захаром ликвидировали и всех курей в ОРДО. В Донецке в основном яйца либо Казахстан, либо запоребрик (таганрог). Или их дешевле возить сюда? П…ц, и эту отрасль угробили».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донецк, Донбасс, продукты, ДНР
 
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