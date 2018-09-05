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В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
05.09.2018 10:07
Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что боевики «ДНР» начали активнее, чем раньше «пилить на металл» завод Точмаш. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Жители временно оккупированного Донецка сообщают в соцсетях, что боевики «ДНР» и российские оккупанты с сегодняшней ночи резко активизировали распил на металлолом завода Точмаш.
Вот что пишут дончане в соцсетях:
«Донецьк. Тихо. З півночі, мабудь Точмаш, стоїть сплошний гуркіт — пилять та пилять металобрухт… Орковози рідко, 14:30 на Щорса прибув топливник Т/З».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, завод, Точмаш, ДНР
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