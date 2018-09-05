В ОБСЕ ДОПУСТИЛИ ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ГИБЕЛИ ЗАХАРЧЕНКО

05.09.2018 21:45

Вопрос о возможном проведении международного расследования убийства главы группировки «ДНР» Александра Захарченко будет обсужден в ближайшее время, заявил спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Мартин Сайдик. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Господин Грызлов поднял этот вопрос, и мы решили обсудить его в ближайшее время», — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.



Комментируя гибель Захарченко, спецпредставитель ОБСЕ отметил, что «любая смерть и особенно насильственная заслуживает сожаления».



«Я всегда призывал и сегодня настоятельно призываю прилагать все возможные усилия для соблюдения режима прекращения огня и избегания человеческих жертв», — продолжил он, добавив, что «к сожалению, с самого начала конфликт повлек за собой слишком много жертв».

Вопрос о международном расследовании смерти Захарченко в рамках Трехсторонней контактной группы поднял представитель РФ Борис Грызлов.



Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает неуместным проводить встречи в «нормандском формате» после гибели главы «ДНР». Проведение встречи политдиректоров стран-участниц «нормандской четверки» планировалось на середину сентября.



Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в ресторане «Сепар» в Донецке. При взрыве также скончался его охранник, который первым вошел в ресторан. В «ДНР» сообщали о 12 пострадавших при взрыве в ресторане, среди них – соратник и «министр доходов ДНР» Александр Тимофеев. Четверо по-прежнему госпитализированы.



3 сентября стало известно, что в Донецк прибыли сотрудники ФСБ России для расследования обстоятельств гибели Захарченко.

Источник: http://novosti.dn.ua