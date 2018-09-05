Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»

05.09.2018 20:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»

В оккупированном Донецке Донецкая академическая филармония 25 октября представит зрителям симфонические версии песен ливерпульской четверки, в рамках новой концертной программы «Битломания».

В пресс-службе учреждения сообщают: «Скульптуры участников популярного британского квартета за долгие годы стали достопримечательностью Донецка. Жители города в последнее время были обеспокоены плачевным состоянием скульптурной композиции. В преддверии премьеры программы „Битломания“ Донецкая государственная академическая филармония взяла на себя обязательство произвести чистку и восстановление известной инсталляции».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Битлз, демонтаж, ДНР, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх