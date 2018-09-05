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«Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»
05.09.2018 20:00
В оккупированном Донецке Донецкая академическая филармония 25 октября представит зрителям симфонические версии песен ливерпульской четверки, в рамках новой концертной программы «Битломания».
В пресс-службе учреждения сообщают: «Скульптуры участников популярного британского квартета за долгие годы стали достопримечательностью Донецка. Жители города в последнее время были обеспокоены плачевным состоянием скульптурной композиции. В преддверии премьеры программы „Битломания“ Донецкая государственная академическая филармония взяла на себя обязательство произвести чистку и восстановление известной инсталляции».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Битлз, демонтаж, ДНР, ОРДО
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