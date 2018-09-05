«Власти» ОРДО объяснили, куда исчезли фигуры «Битлз», стоявшие возле «Ливерпуля»

05.09.2018 20:00

В оккупированном Донецке Донецкая академическая филармония 25 октября представит зрителям симфонические версии песен ливерпульской четверки, в рамках новой концертной программы «Битломания».

В пресс-службе учреждения сообщают: «Скульптуры участников популярного британского квартета за долгие годы стали достопримечательностью Донецка. Жители города в последнее время были обеспокоены плачевным состоянием скульптурной композиции. В преддверии премьеры программы „Битломания“ Донецкая государственная академическая филармония взяла на себя обязательство произвести чистку и восстановление известной инсталляции».

Источник: https://donpress.com