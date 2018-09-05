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Архив - Донецкая область

Захарченко смог выжить? В ОБСЕ удивили неожиданным заявлением о ликвидации главаря "ДНР"

05.09.2018 14:52
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Захарченко смог выжить? В ОБСЕ удивили неожиданным заявлением о ликвидации главаря "ДНР"

​Наблюдатели ОБСЕ на оккупированной части Донбасса не видели тел главаря "ДНР" Александра Захарченко и его охранника, которые погибли в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Информационные агентства сообщают, что данные об этом указаны в отчете Миссии.

СМИ сообщают, что в отчете Миссии указаны сведения о взрыве, который произошел менее чем в 200 метрах от офиса ОБСЕ в Донецке.

Прибывшие на место покушения наблюдатели зафиксировали, что район вокруг кафе боевики оцепили. При этом в морге больницы Донецка имени М. И. Калинина наблюдателям ОБСЕ врачи заявили, что тела Захарченко и погибшего охранника доставили именно туда. 

Однако боевики запретили распространять какую-либо информацию о произошедшем без их разрешения. Наблюдатели ОБСЕ так и не видели тел главаря "ДНР" Александра Захарченко и его охранника.

Журналисты отмечают, что в Сети циркулируют слухи о возможной инсценировке покушения на Захарченко в Донецке. Ранее пользователи Сети изучили фотографии кафетерия после взрыва и смогли выявить несколько подозрительных деталей. 

Кроме того, журналисты сообщили о распоряжении Путина направить в Донецк специальную группу российских спецслужб для расследования убийства Захарченко.  Напомним, когда Захарченко 31 августа только зашел в кафе "Сепар", сразу прогремел взрыв.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, убийство, ОБСЕ, ДНР, Захарченко
 
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