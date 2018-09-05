- Россияне возвращаются на Донбасс мстить за Захарченко: российская Дума предупредила Украину о последствиях 17:34
- Жителям Донбасса придет помощь на два миллиона евро17:06
- СМИ рассекретили главные версии причины убийства Захарченко16:30
- «Политическое решение принято»: в Москве одобрят выборы в «ДНР»15:30
- Захарченко смог выжить? В ОБСЕ удивили неожиданным заявлением о ликвидации главаря "ДНР"14:52
- Верховный суд Украины стал на защиту переселенцев14:05
- В «ДНР» обнародовали фото двух подозреваемых в убийстве Захарченко13:45
- Россия официально вторглась в Украину13:17
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года13:00
- «Жив и уже на посту». «Советник» главаря ОРДО сообщил новости о «Ташкенте»12:45
Жителям Донбасса придет помощь на два миллиона евро
Помощь от Детского фонда ЮНИСЕФ получат семьи по обе линии разграничения.
На неотложную помощь Детского фонда ООН ЮНИСЕФ Германия выделит два миллиона евро. Средства пойдут на предоставление базовых услуг гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта детям и женщинам по обе стороны линии разграничения на востоке Украины.
Информация об этом появилась на сайте Посольства ФРГ в Киеве. Отмечается, что деньги будут выделять детям и их мамам, которые нуждаются в особой защите и страдают от длительного конфликта на востоке Украины.
Основной фокус будет направлен на улучшение медицинского обеспечения и психосоциального попечительства, на гарантированное обеспечение питьевой водой хорошего качества, на улучшение санитарных условий, а также покупку зимних вещей для детей.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, война, помощь, гуманитарная помощь, переселенцы, ООС
- Семьям уязвимых категорий с детьми с линии разграничения 4 месяца будет предоставляться гуманитарная помощь
- Как живут донбасские посёлки на линии фронта (ФОТО)
- Из-за обстрелов во Врубовке пострадало 47 домов
- Как переселенцу восстановить выплату ежемесячной адресной помощи
- Даст ли «удочку» бизнес-инкубатор?
- Куда в "серой зоне" доставят помощь в июне
- Россияне возвращаются на Донбасс мстить за Захарченко: российская Дума предупредила Украину о последствиях 17:34
- Жителям Донбасса придет помощь на два миллиона евро17:06
- СМИ рассекретили главные версии причины убийства Захарченко16:30
- «Политическое решение принято»: в Москве одобрят выборы в «ДНР»15:30
- Захарченко смог выжить? В ОБСЕ удивили неожиданным заявлением о ликвидации главаря "ДНР"14:52
- Верховный суд Украины стал на защиту переселенцев14:05
- В «ДНР» обнародовали фото двух подозреваемых в убийстве Захарченко13:45
- Россия официально вторглась в Украину13:17
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года13:00
- «Жив и уже на посту». «Советник» главаря ОРДО сообщил новости о «Ташкенте»12:45
- Россияне возвращаются на Донбасс мстить за Захарченко: российская Дума предупредила Украину о последствиях 17:34
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Названа причина химического выброса в аннексированном Крыму17:13
- Жителям Донбасса придет помощь на два миллиона евро17:06
- Химические облака из Крыма: стало известно, чего ждать жителям Херсонской области16:45
- СМИ рассекретили главные версии причины убийства Захарченко16:30
- Обстрел Водяного: В штабе ООС назвали количество раненых военных16:15
- Суд принял новое решение по Савченко16:02
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Резкое ухудшение погоды: синоптик предупредила украинцев15:48
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- В Раде провалили закон, позволяющий снизить цены на лекарства11:15
- Названы самые злопамятные знаки Зодиака10:40
- 7 этапов отношений, ведущих к настоящей любви20:41
- Много переселенцев: Аренда жилья в Мариуполе – вопрос везенья16:40
- Захарченко убит, и «республикам» конец. «Народными» уже не будут16:06
- Эти утренние привычки помогут похудеть быстрее22:41
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- «Любимая жена и четверо сыновей»: кто остался у Захарченко
- Пассажиры кричали и плакали. В России молния ударила в самолет рейсом Москва - Норильск
- В Донецке сообщили сенсационные подробности последних минут Захарченко
- СМИ: Тело Захарченко еще не успело остыть, а посол РФ в США Антонов уже "слил" заказчика убийства
- Энергетические вампиры по знакам зодиака
- Доллар рухнет, а наличка станет дефицитом: какое будущее ждет украинцев
- «Его смерть поставила точку»: Ходаковский прокомментировал смерть Захарченко