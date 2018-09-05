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«Жив и уже на посту». «Советник» главаря ОРДО сообщил новости о «Ташкенте»
05.09.2018 12:45
Так называемый «советник» убитого главаря «ДНР» Александр Казаков на своей странице в соцсети опубликовал фото с раненым «министром доходов и сборов ДНР» Александром Тимофеевым и сообщил, что «Ташкент» уже приступил к работе.
Так, Казаков пишет: «Ташкент жив и уже на посту».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Ташкент, убийство, взрыв, ДНР, ОРДО
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