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7 сентября в ОРДО примут решение по проведению «выборов в республике»
06.09.2018 11:39
В оккупированном Донецке «народный совет ДНР» проведет голосование по вопросу о проведении «выборов» нового главаря «республики».
Так называемый «депутат ДНР» Владислав Бердичевский сообщил, что оккупанты намерены 7 сентября провести голосование о том, необходимо ли проводить «выборы» главаря ОРДО, передает donpress.com.
Теги: Донецк, Донбасс, выборы, голосование, оккупация, ДНР, ОРДО
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