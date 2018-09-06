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Архив - Донецкая область

7 сентября в ОРДО примут решение по проведению «выборов в республике»

06.09.2018 11:39
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7 сентября в ОРДО примут решение по проведению «выборов в республике»

В оккупированном Донецке «народный совет ДНР» проведет голосование по вопросу о проведении «выборов» нового главаря «республики».

Так называемый «депутат ДНР» Владислав Бердичевский сообщил, что оккупанты намерены 7 сентября провести голосование о том, необходимо ли проводить «выборы» главаря ОРДО, передает donpress.com.



Теги: Донецк, Донбасс, выборы, голосование, оккупация, ДНР, ОРДО
 
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