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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» устраивают новые блокпосты

06.09.2018 13:21
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Боевики «ДНР» устраивают новые блокпосты

Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированных населенных пунктах Донецкой области устанавливают новые блокпосты.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 4 сентября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«Команда СММ видела новые блокпосты, в частности два в Горловке, один возле н. п. Стылая (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка), один возле Докучаевска и еще один на северной окраине н. п. Енакиево (неподконтрольный правительству, 41 км к северо-востоку от Донецка)».



Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, блокпост, ДНР, боевики, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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