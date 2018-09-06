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Архив - Донецкая область

Где Плотницкий? В Минске представители РФ и "ЛДНР" на вопрос не ответили

06.09.2018 12:20
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Где Плотницкий? В Минске представители РФ и "ЛДНР" на вопрос не ответили

На переговорах в Минске представители Украины поинтересовались, где находится бывших главарь луганских боевиков Игорь Плотницкий, но ответа не получили.
Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
"Украинская сторона поинтересовалась, где исчез гражданин Плотницкий, по которому в Украине открыт ряд уголовных дел, и которого должны рано или поздно увидеть в украинских и международных судах, вместе с подельниками", – написала она на своей странице в Facebook .
Представители ОРДЛО и России на ее вопрос не ответили.
Источник Трибун



Теги: Россия, Донбасс, ответ, ДНР, ЛНР, Плотницкий
 
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