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Где Плотницкий? В Минске представители РФ и "ЛДНР" на вопрос не ответили
06.09.2018 12:20
На переговорах в Минске представители Украины поинтересовались, где находится бывших главарь луганских боевиков Игорь Плотницкий, но ответа не получили.
Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
"Украинская сторона поинтересовалась, где исчез гражданин Плотницкий, по которому в Украине открыт ряд уголовных дел, и которого должны рано или поздно увидеть в украинских и международных судах, вместе с подельниками", – написала она на своей странице в Facebook .
Представители ОРДЛО и России на ее вопрос не ответили.
Источник Трибун
Теги: Россия, Донбасс, ответ, ДНР, ЛНР, Плотницкий
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