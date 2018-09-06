Где Плотницкий? В Минске представители РФ и "ЛДНР" на вопрос не ответили

06.09.2018 12:20

На переговорах в Минске представители Украины поинтересовались, где находится бывших главарь луганских боевиков Игорь Плотницкий, но ответа не получили.

Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

"Украинская сторона поинтересовалась, где исчез гражданин Плотницкий, по которому в Украине открыт ряд уголовных дел, и которого должны рано или поздно увидеть в украинских и международных судах, вместе с подельниками", – написала она на своей странице в Facebook .

Представители ОРДЛО и России на ее вопрос не ответили.

Источник Трибун