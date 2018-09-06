Каждый прихватил по армии, с обеих сторон по Уралу: в Сеть "слили" подробности "стрелки" Ташкента и Трапезникова

06.09.2018 07:43

В оккупированном Донецке наступили полноценные 90-е. Ташкент "забил стрелку" новому главарю "ДНР" Трапезникову.

Подробностями далеко не дружественной встречи Ташкента и Трапезникова поделился сепаратистский telegram-канал "Двойное дно", передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что после ликвидации главаря "ДНР" Александра Захарченко на его место посадили некоего Дмитрия Трапезникова по кличке "Синьор Помидор". Это разозлило "министра доходов и сборов" Александра Тимофеева, известного как Ташкент.

По "старой доброй" традиции Ташкент "забил стрелку" своему недругу Синьору Помидору. Случилась она сегодня, 5 сентября, рядом с Драматическим театром в Донецке. "Каждый подъехал со своей "армией/личкой", по Уралу с обеих сторон", - поделился резонансными подробностями telegram-канал, уточнив, что террористы серьезно поругались.

"Ташкент предъявил Трапу, за то, что он должность занял, пока тот лежал в больнице", - сообщило "Двойное дно", уточнив, что Тимофеева также не устроили планы Трапезникова снять его с должности "министра". О том, чем закончилась "стрелка", не известно. Ясно только, что оба террориста остались невредимы.