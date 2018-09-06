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«Оппозиция ДНР» обвиняет «Ташкента» в убийстве Захарченко
Тelegram-канал «Оппозиция ДНР» сообщает, что так называемый «министр доходов и сборов» Александр Тимофеев «Ташкент» причастен к убийству главаря «ДНР» Александра Захарченко.
Так, «Оппозиция ДНР» отмечает: «Как правило, после прибытия к „Сепару“ кортежа Захарченко-Тимофеева первым шел охранник Ташкента, за ним — Ташкент, далее — еще один охранник, далее — Захарченко, далее — еще один, два, три… охранник (а), и уже потом все остальные.
В роковой вечер 31-го августа все происходило немного по-другому: Ташкент с охраной замыкал колонну, пропустив вперед Н. Волкову и А.В. Захарченко».
Ресурс сообщает, что Тимофеев не является организатором убийства, он якобы был главной целью: «Ташкент приложил максимальное количество усилий для того, чтобы у связки двух боевых товарищей Захарченко-Ташкент появилось максимальное количество врагов и „обиженных“».
При этом «Оппозиция ДНР» считает, что это были криминальные разборки: «Уже более трех лет через подконтрольные Ташкенту обменники валюты, предприятия и фонды происходила отмывка и обналичивание миллиардных сумм в рублях, и миллионных сумм в долларах и евро.
Ташкент умудрился влезть туда, куда лучше было бы не лезть — серьезно пострадал воровской общак абхазских и южно-осетинских „ребят с приветом из 90-х“».
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, убийство, оппозиция, валюта, охрана , ДНР, Захарченко, Тимофеев (Ташкент)
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