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Перманентная война на Донбассе: названа основная причина нового обострения
Очередное обострение в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе спровоцировано действиями боевиков, которые хотят продемонстрировать Украине, что война на востоке страны не закончена, но значительного ухудшения ситуации прогнозировать не стоит.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"Думаю, никаких серьезных обострений дальше не будет. Просто Украина начала очередное перемирие, а в результате мы получили "ответку" на этот шаг Киева. Боевики как бы демонстрируют, что война не закончилась. Было некоторое затишье, но сейчас количество обстрелов увеличилось, а Украина опять несет потери: есть убитые и раненые. Поэтому со стороны оккупантов обострение – очередное напоминание о войне, очередная демонстрация того, как действует "перемирие". Ситуация перманентной войны продолжается", – отметил он.
Комментируя ликвидацию в Донецке главаря т.н. "Донецкой народной республики" Александра Захарченко как одну из возможных причин обострения в зоне проведения ООС, Жданов подчеркнул: "На оккупированной территории не могут происходить процессы, неконтролируемые спецслужбами РФ. Поэтому, думаю, ликвидация Захарченко была плановой операцией. Вопрос лишь в том, кто ее проводил: местные воротилы с согласия кураторов или кураторы это сделали сами. Скорее всего, это сделали местные воротилы с согласия кураторов".
Эксперт напомнил, что Захарченко вел себя вызывающе еще с лета: отказался ехать в оккупированный Крым "на какую-то деловую встречу, еще куда-то не съездил, а лег в больницу и сказал, что его якобы ранили в бою".
"Так что на оккупированной территории абсолютно ничего не поменяется, потому что боевики сами не принимают решений. Они выполняют инструкции, которые им спускают сверху. Больше, чем уверен, что главари самопровозглашенных "республик" даже понятия не имеют о плане огневого поражения наших войск. То есть когда, где и кто будет вести обстрелы наших позиций, им даже не доводится", – пояснил Жданов.
Напомним, за прошлые сутки, 5 сентября, ситуация на Донбассе оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 31 раз открывали огонь по позициям наших войск. Однако запрещенное "Минском" вооружение противник не применял.
Теги: Донбасс, война, обострение, боевики
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