У российских СМИ есть директива о Донбассе: Журналист о громких убийствах в «ДНР» и «ЛНР»

06.09.2018 11:18

В России несколько лет действует директива как можно меньше освещать события на Донбассе, особенно о гибели там сторонников «ДНР» и «ЛНР», среди которых много россиян. Об этом в интервью российскому телеканалу рассказал корреспондент «Новой газеты» Георгий Александров, который несколько лет освещал события в «Л-ДНР».

«Стрелков вообще "официально" приговаривал всех людей сам и расстреливал. Я помню, как это все начиналось, я видел этих ребят с горящими глазами. Вот лучше посидите 20 лет спокойно, а потом когда-нибудь выйдешь престарелым человеком. Но ребята сидят. К вопросу о пленных россиянах. Начинать надо с другого. Когда меня пытаются обвинить, что я что-то выдумал, во-первых, очень много ребят просто убили», – говорит он.

«В Луганске погибли подряд – "Бэтмен", Мозговой, Павел Дремов, Ильченко. Для меня совершенно очевидно, что эти люди не стали жертвами каких-то там злых украинских диверсантов. В "ДНР" погибли подряд и "Моторола", и "Гиви". Для меня очевидно, что это их внутренние разборки», – продолжил Александров.

По его словам, в тот день, когда был убит «Гиви», он приезжал в неподконтрольную украинским властям Макеевку (Донецкая обл.). «Близко подойти не мог, но там совершенно ясно было, что никакого выстрела огнемета со 100 м в окно – бред. Это занесли бомбу и взорвали просто, устранили. А тех людей, рядовых, которых убили свои же, их гораздо больше», – считает журналист.

«Возвращаясь к россиянам, я долго собирал материалы, общался со многими людьми, написал материал, который опубликовал в "Новой газете", не потому что я такой либерал, а просто российские СМИ в принципе эту тему не поднимают. Уже несколько лет есть директива: вообще о Донбассе как можно меньше – там что-то тихо происходит, и слава Богу. Вся эта волна героизма, патриотизма, которая в 2014-2015 годах была, она сглажено утихла, и все стараются об этом не говорить», – сказал он.

Российский журналист также заявлял, что россиян, воюющих на Донбассе на стороне «ДНР», пытаются выдавить из «республики» всеми возможными способами, т.к. они являются, в том числе, свидетелями «нелицеприятных» фактов. В одном из интервью Александров озвучил и стоимость выкупа человека, содержащегося в «подвале ДНР». Также он акцентировал, что «я не против ДНР, я за ДНР», и заодно рассказал, как руководство «ДНР» обогащается за счет торговли гуманитаркой, продажи угля, сбора дани с предпринимателей и за счет контрабандных потоков.

Напомним, «Гиви» (Михаил Толстых) был убит 8 февраля 2017 года в своем рабочем кабинете на базе формирования «Сомали», расположенной в Червоногвардейском районе Макеевки. Гибель наступила от взрыва в его кабинете в результате выстрела из огнемета «Шмель». При этом «депутат ДНР» Сергей Завдовеев утверждает, что по анализу разрушений и положения тела, взрыв был осуществлен взрывчаткой, установленной в батарее в кабинете «Гиви».

До этого «командир батальона "Спарта"», россиянин Арсен Павлов, известный под позывным «Моторола», был взорван в лифте дома в центре Донецка 16 октября 2016 года.

31 августа 2018 года в центре Донецка произошел взрыв, соответствующие фото появились в соцсети. Со временем выяснилось, что взрыв прогремел в кафе «Сепар», в результате чего «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Также был ранен «министр налогов и доходов» Александр Тимофеев. «И.о. главы ДНР» стал Дмитрий Трапезников. В Донецке 31 августа было введено чрезвычайное положение, город закрыли для въезда и выезда, начались массовые аресты. В «ДНР» снова увеличили период действия комендантского часа. Захарченко похоронили в Донецке 2 сентября.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»