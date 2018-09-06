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Украина продолжает терять своих защитников на Донбассе: оккупанты РФ убили одного воина ВСУ, трое ранены

06.09.2018 08:52
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Украина продолжает терять своих защитников на Донбассе: оккупанты РФ убили одного воина ВСУ, трое ранены

Российские наемники и сепаратисты "ЛДНР" не прекращают убивать военнослужащих Вооруженных сил Украины на временно оккупированном Донбассе.

За прошедшие сутки, 5 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования так называемых “Л/ДНР” совершили 31 обстрел позиций ВСУ, передает "Диалог.UA".

Известно, что боевики не применяли запрещенное Минскими договоренностями вооружение. К несчастью, во время боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки один военнослужащий Вооруженных сил погиб. А трое защитников Украины получили ранения.

Обнародованные данные разведки гласят, что за минувшие сутки было уничтожены два участника российско-оккупационных войск, также пятеро сепаратистов были ранены.



Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, оккупанты, РФ, ООС
 
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