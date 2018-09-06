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В «ДНР» вновь готовятся к «выборам»
06.09.2018 15:21
На неподконтрольной территории Донецкой области оккупанты вернулись к идее «проведения выборов» после ликвидации главаря «ДНР» Александра Захарченко.
О таком сообщило российское издание «РБК», ссылаясь на свои источники.
Сепаратист Владислав Бриг заявил, что в пятницу, 7 сентября, в так называемой «ДНР» «депутаты» «будут голосовать по поводу проведения выборов главы ДНР».
А вот в неподконтрольном Луганске эту тему никак не прокомментировали.
«В Кремле решили, что выборы провести необходимо в ДНР и одновременно в ЛНР», — сообщает РБК. Ориентировочно «выборы» планируются на осень.
Источник Луганский радар
Теги: Донбасс, выборы, ликвидация, ДНР
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