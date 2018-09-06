В Мариуполе алиментщики будут класть бордюры

06.09.2018 21:28

Косить траву, белить деревья, убирать листву, территорию пляжа и трамвайных путей и, возможно, класть бордюрный камень могут заставить злостных неплательщиков алиментов, информирует 0629.

Об этом на заседании исполкома сообщил глава юридического департамента Мариупольского городского совета Максим Пасько.

Городская власть в рамках принятия нового закона должна определиться с общественно-полезными работами и зарядить на выполнение этих целей коммунальные предприятия.

Ранее, когда выписывали взыскания на алименты, то это делалось в судебном порядке с помощью государственной исполнительной службы. Сейчас, в связи с децентрализацией, это переложили на плечи коммунальных предприятий, а органам местного самоуправления нужно принимать решения, связанные с организацией выполнения общественных работ на территории города.

Таким образом город может принимать людей на низкооплачиваемую работу с минимальной заработной платой.

"Если у плательщика алиментов накапливается долг более 6 месяцев, судебная инстанция привлекает его к новым видам работ - общественно-полезным. Это значит, что неплательщики элементов от 120 до 240 часов должны отрабатывать на местных предприятиях. Ту оплату, которую неплательщик получит на таких работах, предприятия должно перечислять на счет исполнительной службы. Она, в свою очередь, перераспределит ее на счет матерей, которые одни воспитывают ребенка", - отметил Пасько.

В свою очередь, Бойченко заявил, что тех, кто уклоняется от воспитания детей, нужно по-максимуму загрузить работой. Возможно, по словам мэра, это станет такая популярная нынче в Мариуполе работа, как укладка бордюра.

В юридический департамент обратился руководитель службы пробации Кальмиусского района и сообщил, что у него только за последнее время уже более 100 неплательщиков.