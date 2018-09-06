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В Мариуполе проверили овощи и фрукты на содержание нитратов: получен неожиданный результат. ВИДЕО
В Мариуполе исследовали овощи и фрукты нитратомером - проверку на соответствие допустимому уровню содержания нитратов прошли не все, передает MRPL.CITY.
Ведущие программы «Утро LIVE» на Мариупольском ТВ проверили фрукты и овощи нитратомером - прибором, который измеряет уровень нитратов.
Алевтина Швецова и Дмитрий Гриценко по очереди протестировали овощи - помидоры, картофель, баклажан, морковь, огурец, кабачок; фрукты - грушу, банан, яблоко, нектарин, виноград, сливы и киви. Если уровень нитратов был в норме - прибор показывал цифру и загорался зеленым цветом, если норма превышена - красным, а если уровень был в районе верхней границы нормы - желтым.
«При норме 250 мг на 1 кг картошки у нас показывает 290 мг. Поэтому задумайтесь... А баклажан вообще «красный». Содержание нитратов чрезмерное. При допустимой норме в 300 мг на 1 кг - у баклажана 610 мг», - отметила Алевтина Швецова.
После проверки фруктов ведущая подчеркнула: «У фруктов все прекрасно, все хорошо. Наверняка, и сезон играет свою роль».
В сюжете сообщается: «Нитраты - соль азотной кислоты. Используются преимущественно для удобрения в сельском хозяйстве». Стоит отметить, что эти вещества являются продуктами обмена любого живого организма: и животного, и растительного. То есть продуктов, не содержащих нитратов, нет в природе. Но для каждого вида овощей и фруктов существуют предельно допустимые нормы содержания нитратов.
Теги: Донбасс, Мариуполь, овощи, фрукты, проверка, нитраты
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