«Заказчики найдены»: Трапезников пообещал назвать имена «убийц» Захарченко. ВИДЕО

06.09.2018 09:21

И.о. главаря «ДНР» Александр Трапезников и «министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев «Ташкент» на кладбище у могилы убитого экс-главаря ОРДО Александра Захарченко пообещали «довести его дело до конца».

Так, Трапезников отметил, что ситуация в «республике под контролем». Он заявил, что «в армии, экономике и социальных вопросах полный порядок», передает donpress.com.

Кроме того, новый главарь оккупантов ОРДО» сообщил, что уже найдены «заказчики» убийства Захарченко и в ближайшее время он пообещал сделать заявление по этому поводу.