Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток

06.09.2018 18:29

В оккупированной Макеевке и Ясиноватой вечером 5 сентября активно перемещался тяжелый транспорт. Об этом сообщают местные жители в соцсети Twitter.

В частности сообщают, что в темное время суток слышен был шум двигавшихся в обе стороны грузовых автомобилей. Машины ездили на большой скорости, иногда слышны были звуки сирен.

Источник ДонПресс.





