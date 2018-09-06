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Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток
06.09.2018 18:29
В оккупированной Макеевке и Ясиноватой вечером 5 сентября активно перемещался тяжелый транспорт. Об этом сообщают местные жители в соцсети Twitter.
В частности сообщают, что в темное время суток слышен был шум двигавшихся в обе стороны грузовых автомобилей. Машины ездили на большой скорости, иногда слышны были звуки сирен.
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, Макеевка, грузовик, ДНР, боевики
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