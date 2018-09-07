Боевики «ДНР» запугивают стариков слухами о «наступлении»

07.09.2018 11:05

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области запугивают население страшилками о наступлении 14 сентября. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно купированных территориях Донетчины запугивают население фейками о «наступлении 14 сентября». Особенно страдают из-за этих слухов старые люди. Итак, еле-еле сводя концы с концами, они пытаются скупать самые дешевые крупы и «военный набор» — соль, свечки, спички. Участились случаи инфарктов и инсультов.

Вот что пишут жители оккупированных территорий в соцсетях:

«Я что-то опять пропустил? что у орков за обострение снова? с 14-го числа говорят начнётся жопа, капец шо начнется...»,

«Да они достали уже этими слухами- старики по 75-80 лет плачут, и так голодные, на последние деньги покупают спички, свечки, крупы, сушат сухари( на другое денег нет). Сколько можно! Инфаркты, инсульты, онкология, голод. З…и!»