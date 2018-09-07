Боевики "ЛДНР" назначили выборы главарей и парламентов "республик" на 11 ноября

07.09.2018 17:15

"Народные советы" террористических республик "ЛНР" и "ДНР" сегодня проголосовали за проведение выборов 11 ноября.

Так называемый народный совет "ДНР" назначил внеочередные выборы главаря "ДНР" и "парламента республики" на 11 ноября. Об этом сообщает подконтрольное боевикам агентство "ДАН". Аналогичное решение сегодня принял и "парламент ЛНР", пишет Луганский информационный центр. В начале 2018 года планировалось, что "выборы" на оккупированной части Донбасса пройдут осенью, однако летом их решили перенести на неопределенный срок. Собеседники агентства отмечают, что решение было принято по совокупности разных факторов, в их числе – отсутствие прямой необходимости в переизбрании депутатов и руководителей "ДНР" и "ЛНР", риски для минских переговоров, нехватка финансирования. 6 сентября издание РБК написало, что к идее проведения "выборов" на оккупированных территориях вернулись после гибели главы "ДНР" Александра Захарченко.

Источник : https://gordonua.