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День на Донбассе: двое военнослужащих получили ранения
С начала сегодняшнего дня на Донбассе пророссийские боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, двое военных получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенное минскими договоренностям, враг не применял", – говорится в сообщении.
В частности, боевики обстреляли позиции в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Екатериновка, Южное, Гнутово и Водяное. Кроме того, по защитникам Счастье вел прицельный огонь снайпер.
"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – рассказали в ООС.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, ранения, день
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