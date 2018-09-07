День на Донбассе: двое военнослужащих получили ранения

07.09.2018 20:05

С начала сегодняшнего дня на Донбассе пророссийские боевики восемь раз обстреляли украинские позиции, двое военных получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре ООС.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник вел прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенное минскими договоренностям, враг не применял", – говорится в сообщении.

В частности, боевики обстреляли позиции в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Екатериновка, Южное, Гнутово и Водяное. Кроме того, по защитникам Счастье вел прицельный огонь снайпер.

"В случае угрозы жизни военнослужащих командиры принимали решение на осуществление огневого воздействия на противника с целью заставить его прекратить обстрел. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – рассказали в ООС.

Источник : https://www.segodnya.ua