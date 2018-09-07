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Хочу отомстить: Вдова Захарченко отправилась на передовую (Фото)
Вдова ликвидированного «главы ДНР» Александра Захарченко 5 сентября, через три для после похорон мужа, отправилась в штаб одного из подразделений незаконного вооруженного формирования. Об этом говорится в сюжете «республиканского» телеканала, в котором данный визит обозначен как поездка «на передовую».
Наталья Захарченко была в военной форме, с черной траурной повязкой на голове, в сопровождении видеокамеры и фотографа.
По ее словам, она приехала, чтобы всех успокоить, т.к. «все думали, что после его смерти начнется хаос».
Под вспышки фотокамер вдова разлила по чашкам чай и поднесла его «бойцам».
«Я приехала сказать, что я буду вам помогать, как и "Батя" (кличка А. Захарченко, – ред.)… Считайте, что вы обращаетесь к нему (к Захарченко, – ред.). Если кому-то будет стеснительно – считайте, что вы обращаетесь к нему», – сказала Наталья Захарченко.
Она напомнила, что ее муж всегда настаивал на дисциплине в армии. «Вы хотите за него отомстить, я хочу отомстить. Мы это сделаем, но только по приказу», – предупредила вдова.
Отметим, что судя из прежних сюжетов российских телеканалов, Наталья Захарченко посетила подразделение НВФ «ДНР», которое дислоцируется в районе Донецкого аэропорта. Только в этот раз были не блиндажи и окопы, а «элитный» штаб – с телевизорами, стиральной машиной, полноценной кухней.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, вдова, Захарченко
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