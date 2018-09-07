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Архив - Донецкая область

Из «ДНР» сбежали «советники» и «министры» Захарченко

07.09.2018 15:57
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Из «ДНР» сбежали «советники» и «министры» Захарченко

Террористы "ДНР", которые претендуют на пост главы "республики", отправились в Москву договариваться с кремлевскими кураторами.

"Все поехали к кураторам в Москву решать проблемы", – сообщил источник в оккупированном Донецке, знакомый с ситуацией, передает Обозреватель со ссылкой на "Новости Донбасса".

Ранее сразу несколько Telegram-каналов сообщили, что "вице-премьер" и "министр доходов и сборов" при "ДНР" Александр Тимофеев ("Ташкент") якобы покинул оккупированную территорию Донецкой области. Отмечается, что вместе с ним уехали советники погибшего Александра Захарченко Александр Казаков и Александр Пашин ("Север").

Источник : https://from-ua. 


 
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