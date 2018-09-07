Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото

07.09.2018 07:12

Экс- «министр МГБ ДНР» Андрей Пинчук, проживающий в РФ заявил, что знает, кто «заказал» главаря ОРДО Александра Захарченко и продемонстрировал фотографию киллера российским журналистам.

Так, Пинчук заявил: «Я точно знаю кто это соверши. Для ответа на этот вопрос есть органы предварительного расследования. Тем более что в этом процессе принимают участие не только местные органы безопасности, но и оперативные подразделения ФСБ. Я за них работу делать не буду».

Кроме того, он показал на экране своего смартфона фотографию человека, который осуществил ликвидацию Захарченко, однако отказался передать эти данные в СМИ.

Источник : https://donpress.