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Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
07.09.2018 07:12
Экс- «министр МГБ ДНР» Андрей Пинчук, проживающий в РФ заявил, что знает, кто «заказал» главаря ОРДО Александра Захарченко и продемонстрировал фотографию киллера российским журналистам.
Так, Пинчук заявил: «Я точно знаю кто это соверши. Для ответа на этот вопрос есть органы предварительного расследования. Тем более что в этом процессе принимают участие не только местные органы безопасности, но и оперативные подразделения ФСБ. Я за них работу делать не буду».
Кроме того, он показал на экране своего смартфона фотографию человека, который осуществил ликвидацию Захарченко, однако отказался передать эти данные в СМИ.
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, убийство, фото, ДНР, Захарченко
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