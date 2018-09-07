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Эксперт пояснил, что скрывается за кадровыми переворотами в «ДНР»
Кадровые перестановки в «ДНР» являются попыткой помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова отстоять свои позиции на неподконтрольной украинским властям части территории Донбасса. Такое мнение выразил координатор группы «Информационное сопротивление» Юрий Карин в комментарии «Сегодня».
«Некоторое время назад в Луганске под дулами российских кадровых военнослужащих погранвойск ПВ ФСБ и ЧВК произошла замена т.н. "главы лнр" Плотницкого, прирученной марионетки Суркова, на креатуру ФСБ Пасечника. В результате все финансовые потоки оказались под контролем Лубянки. Практически тот же сценарий, но с порчей имущества, общепита и утилизацией возвеличенного роспропагандой клоуна, сейчас происходит и на оккупированных территориях Донецкой области. Башни Кремля (с одной стороны ФСБ, а с другой – ГРУ ГШ и Сурков) нашли весьма подходящее время для выяснения отношений. Пока внимание Запада отвлечено на химические преступления кремлевского режима в Великобритании и Сирии, оккупанты проводят разборки на Донбассе», – пояснил эксперт.
По словам Карина, Сурков со своими подопечными, «хорошо облажавшиеся в Сирии и Великобритании, всеми силами пытаются отстоять свою зону влияния и, собственно, обогащения».
«Им просто необходимо оставить своих людей у "власти" на оккупированных территориях Донецкой области. Хитро разыгранный сценарий с лазейками в "конституции ДНР", привлечением "прокуратуры" и черноротых роспропагандистов, таит в себе опасность для РФ в виде усиления санкционного давления за назначенные на 11 ноября 2018 года "выборы". Условия проведения выборов на Донбассе уже неоднократно озвучивались мировым сообществом, и нынешний вариант "электорального процесса" от РФ, озвученный сборищем асоциальных элементов под названием "народный совет "ДНР", вообще не имеет точек соприкосновения с ними. А что касается судьбы очередного клоуна, выпущенного под создание картинки псевдогосударственности квазиообразования, то она не будет отличаться от его предшественников – "грохнут" свои же собутыльники в процессе передела награбленного, либо же ликвидируют российские кураторы или их смежники», – спрогнозировал эксперт.
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, переворот, эксперт, ДНР
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