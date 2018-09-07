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Кафе «Сепар», где убили Захарченко, контролировалось ФСБ, - ГУР

07.09.2018 08:14
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Кафе «Сепар», где убили Захарченко, контролировалось ФСБ, - ГУР

Сегодня, 6 сентября 2018 года из сообщения представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, которое он сделал в эфире «5 канала», стало известно, что кафе «Сепар» в Донецке, где был ликвидирован главарь боевиков «ДНР» Александр Захарченко, находилось под непосредственным контролем Федеральной службы безопасности России (ФСБ), о чем пишет replyua.net

Согласно его словам, СБУ не смогла бы заложить взрывчатку в этом кафе, поскольку оно было на контроле у спецслужб России. Скибицкий отметил: «Есть достоверная информация, что кафе «Сепар» долгий период времени находилось под непосредственным контролем ФСБ. Кроме того, по нашим данным, этот ресторан был полностью оборудован в оперативном отношении. Там можно было снимать и видео-и аудиоинформацию. И ФСБ России знали о всех мероприятиях, которые проводил Захарченко в этом кафе».

Он добавил, что ликвидация Захарченко стала одним из тех событий, которое можно было спрогнозировать, поскольку на сегодня все одиозные лидеры так называемых «ЛНР» и «ДНР» уничтожены. Представитель разведки также отметил: «Те, которые непосредственно принимали активное участие в событиях 2014 года и те, которые могут стать свидетелями в международных судах относительно агрессии РФ против нашего государства... Действительно, по данным военной разведки Украины, за уничтожением Захарченко стоит ФСБ. Понятно, что они будут пытаться обвинить украинскую сторону в проведении, как они называют террористического акта, для того, чтобы потом выдвигать нам какие-либо обвинения». 




Теги: Донбасс, кафе, ФСБ, Захарченко
 
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