Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Медведчук об убийстве Захарченко: важно не допустить эскалации насилия

07.09.2018 13:04
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Медведчук об убийстве Захарченко: важно не допустить эскалации насилия

Убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко однозначно повлияет на отношения неподконтрольных территорий с Украиной

Об этом в интервью «Стране» заявил спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера  в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук.

«Выполнение Минских соглашений и так находится близко к нулевой отметке, а Захарченко был подписантом этих соглашений. Самая главная задача заинтересованных сторон, а это касается и стран «нормандской четверки», и представителей с обеих сторон линии соприкосновения, – не допустить эскалации насилия. Сделать все возможное, чтобы случившееся не переросло в дестабилизацию ситуации, сделать все, чтобы Минские соглашения, которые по-разному оцениваются, но всеми признаются как безальтернативные, стали основой мирного урегулирования, так как других путей возвращения Донбасса в Украину и Украины на Донбасс нет», — заявил Медведчук.

Политик отметил, что именно эти важные темы были предметом его переговоров в Москве 2 сентября.

Источник : https://politeka 



Теги: Донбасс, убийство, насилие, Захарченко, Медведчук
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх