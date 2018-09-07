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Могли ликвидировать раньше: бывший главарь «ДНР» сообщил неожиданные подробности убийства Захарченко
Главного террориста самопровозглашенной «ДНР» Александра Захарченко могли уничтожить намного раньше, чем это произошло. Как передает replyua.net, с таким заявлением в интервью изданию «Московский комсомолец» выступил «экс-министр госбезопасности ДНР» Андрей Пинчук. Он отметил, что до убийства Захарченко в Донецке не один раз обнаруживали и обезвреживали взрывные устройства в местах, которые он посещал.
В том числе, одно из них было обнаружено в кафе «Пушкин», которое находилось недалеко от ресторана «Сепар», где впоследствии и взорвали террориста.
«Еще были места, где аналогичные устройства находили. Захарченко был постоянным объектом террористической деятельности. Украина для убийства высших должностных лиц «ДНР» и «ЛНР» использовала большую разветвленную агентурную сеть. Мне известно, как они это делают. Это сеть, которая состоит из ячеек, нескольких каналов снабжения, нескольких каналов контроля», — заявил пособник российских оккупантов.
Теги: Донбасс, ДНР, Захарченко, глава
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