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На Донбассе улучшилась ситуация с безопасностью, но перемирие не установлено полностью, - ОБСЕ

07.09.2018 16:09
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На Донбассе улучшилась ситуация с безопасностью, но перемирие не установлено полностью, - ОБСЕ
В ОБСЕ говорят, что в результате "школьного" перемирия фиксируют уменьшение нарушений режима прекращения огня на Донбассе, однако стабильный "режим тишины" так и не был установлен.

Об этом во время брифинга заявил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии Александр Хуг, сообщает "Интерфакс-Украина".

"После достижения очередной договоренности в отношении режима прекращения огня ситуация с безопасностью вдоль линии разграничения улучшилась. На прошлой неделе миссия зафиксировала на 60% меньше нарушений режима прекращения огня, если сравнивать со средними показателями за неделю до этого", - подчеркнул он.

По его словам, боевая активность оставалась на низком уровне в течение нескольких дней после договоренностей о перемирии. И так было до 4 сентября, когда количество зафиксированных нарушений "режима тишины" составляла 75% от количества нарушений, зафиксированных в него.

"Но стабильного и неотвратимого режима прекращения огня по-прежнему не достигнуто. Ситуация с безопасностью вдоль линии разграничения остается напряженной и непредсказуемой", - отметил Хуг.

Он также подтвердил, что 28 августа в оккупированном Докучаевске в результате взрыва умер человек, а 27 августа жительница Верхнеторецкого получила ранения во время обстрела.

Источник : https://ru.espreso. 



Теги: Донбасс, безопасность, перемирие
 
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