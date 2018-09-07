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Архив - Донецкая область

«Наша земля им бетоном»: в «ДНР» из-за позора в Минске паника

07.09.2018 10:15
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«Наша земля им бетоном»: в «ДНР» из-за позора в Минске паника

В социальных сетях наблюдается волна возмущения со стороны террористов в связи с тем, что делегация Украины отказалась во время состоявшихся в среду, 5 сентября, переговоров в Минске почтить минутой молчания уничтоженного главаря боевиков самопровозглашенной «ДНР» Александра Захарченко. Как передает replyua.net, об этом написал на своей странице вFacebook известный волонтер Юрий Мысягин. 

«На интернет-пабликах оккупанта бомбит серьезно. Такой вой стоит. П*каны взрываются», - написал он. Следует отметить, что такая ситуация вызвала смех у пользователей. «Земля им наша бетоном!», - пишут в комментариях.

 



Теги: Минск, земля, паника, ДНР
 
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