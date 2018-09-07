Насиров идет в президенты: скандальные подробности из жизни коррупционера

07.09.2018 19:47

Скандальный экс-глава фискальной службы Роман Насиров заявил о своих президентских амбициях.

Об этом рассказал украинский писатель Игорь Лесев в эфире передачи «Не добрый вечер!».

«У фискалов, кстати, на днях произошла новая рокировка в управлении. Туда снова возвращаются схемовики насировских времен. А значит контрабанде быть. Правда, сам Насиров пока что из этой схемы выпадает. Слишком токсичный для всех. В ГФС Насирова протолкнул Виталий Хомутынник, в обмен за подбор голосов на назначения Гройсмана и Луценко», — напоминает Лесев.

«Но Насиров оказался туповат даже на фоне нынешних вундеркиндов. Заносил не тем и не по согласованной таксе. Палился на схемах, и постоянно генерировал новые уголовные дела. К тому же, Насиров стал раздражать даже тех, кому он заносил. Ну представьте, через пацанчика проходит кэш на ярды самой разной валюты, а он палится с квартиркой в Лондоне», — рассказал писатель.

Лесев объясняет причины падения рейтинга Порошенко. Это происходит именно из-за таких людей в команде, как Насиров. Ладно еще, человек возглавляет ГФС и не знает, какие налоги существуют в стране. Но когда Насиров в рабочее время катается на инаугурацию Трампа, где входной билет стоит 250 тысяч долларов, а потом никак не отображает это в налоговой декларации – вот это уже и были удары по репутации Порошенко.

«Ну а теперь Насиров, после того, как его чуток раздели на 100 миллионов залога, рассказывает публично, что в Украине никто не борется с коррупцией. И вот тут с ним можно согласиться. Повязали одного клоуна во главе фискалов, да и тот стал терять сознание. А потом откупился», — констатирует блогер.

«Насиров, конечно, может сдаться с повинной и показать пример того, как в Украине таки посадили первого крупного коррупционера. Но он выбрал другой путь. Человек, обвиняющийся в хищении миллиардов гривен, идет в президенты Украины. Даже Зеленский не смог бы так пошутить», — подытожил Лесев.

Источник : https://politeka