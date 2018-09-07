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Объединение «ДНР» и «ЛНР»: Тука ответил, есть ли будущее у «Новороссии»
Кремлю и выгодно, и не выгодно объединять «ДНР» и «ЛНР» в проект «Новороссия». Такое мнение в интервью «Фактам» высказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Георгий Тука.
«С одной стороны, с одним субъектом действительно проще иметь дело. С другой, в итоге получится такая же раковая опухоль, только большего размера. Люди не станут жить лучше. Но есть угроза, что "донецкий народ" начнет обвинять "луганский народ" в том, что жизнь не удалась из-за того, что приходится кормить соседей. Или наоборот. Начнется противостояние между простыми людьми, не говоря о "верхушках", силовиках и т. д. Потому что делить всегда сложно. А просто отнять не получится – будут сопротивляться», – считает он.
По его словам, России с политической точки зрения невыгодно объединять «ДНР» и «ЛНР». «Сейчас на переговорах в Минске присутствуют два субъекта, пусть даже с приставкой "квази". И в дальнейшем на этом можно очень даже неплохо играть. Намного виртуознее. Например, Пасечник по какому-то вопросу соглашается, а представитель Донецка против», – отметил Тука.
В то же время украинский политолог и социолог Виктор Небоженко считает, что предложение«чеченизации» Донбасса, озвученное в июне 2018 года президентом России Владимиром Путиным, означает крах идеи «русского мира» и проекта «Новороссия».
Источник : https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Новороссия, Тука
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