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ОБСЕ фиксирует российские танки и гаубицы на Донбассе
По данным ОБСЕ, террористы разместили танки под Луганском и Донецком.
Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил 22 танков и один зенитно-ракетный комплекс возле временно оккупированной Бугаевки, девять танков недалеко от Шимшиновки, 41 танк вблизи Круглика (в 31 километрах к юго-западу от Луганска, - ред.) и 45 танков неподалеку Мануйловки (65 км к востоку от Донецка). Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
По данным воздушного наблюдения было также обнаружено наличие 68 боевых бронированных машин неустановленного типа вблизи Бугаевки.
Мини-БПЛА обнаружил четыре РСЗО (БМ-21 Град, 122 мм) недалеко от Миусинска (62 км к юго-западу от Луганска, - ред.) и еще пять РСЗО (БM-21) вблизи Хрустального (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска, - ред.)
За пределами соответствующих линий отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения беспилотник выявил 20 танков боевиков (десять T-72 и десять Т-64), 10 самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм) и 2 зенитно-ракетных комплекса (9K35 Стрела-10) возле Миусинска.
Беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал колонну грузовиков на грунтовой дороге неподалеку от границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу.
Теги: Донбасс, танк, ОБСЕ, гаубицы
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