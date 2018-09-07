ОБСЕ фиксирует российские танки и гаубицы на Донбассе

07.09.2018 14:01

По данным ОБСЕ, террористы разместили танки под Луганском и Донецком.



Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ обнаружил 22 танков и один зенитно-ракетный комплекс возле временно оккупированной Бугаевки, девять танков недалеко от Шимшиновки, 41 танк вблизи Круглика (в 31 километрах к юго-западу от Луганска, - ред.) и 45 танков неподалеку Мануйловки (65 км к востоку от Донецка). Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.



По данным воздушного наблюдения было также обнаружено наличие 68 боевых бронированных машин неустановленного типа вблизи Бугаевки.



Мини-БПЛА обнаружил четыре РСЗО (БМ-21 Град, 122 мм) недалеко от Миусинска (62 км к юго-западу от Луганска, - ред.) и еще пять РСЗО (БM-21) вблизи Хрустального (бывший Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска, - ред.)



За пределами соответствующих линий отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения беспилотник выявил 20 танков боевиков (десять T-72 и десять Т-64), 10 самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм), 12 буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм) и 2 зенитно-ракетных комплекса (9K35 Стрела-10) возле Миусинска.

Беспилотник ОБСЕ дальнего радиуса действия зафиксировал колонну грузовиков на грунтовой дороге неподалеку от границы с Российской Федерацией, где отсутствуют пункты пропуска через границу.