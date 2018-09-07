Парламент "ДНР" "уволил" Трапезникова

07.09.2018 12:54

Парламент "Донецкой Народной Республики" в ходе заседания назначил на пост временно исполняющего обязанности главы "ДНР" председателя Народного совета Дениса Пушилина. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей, передает News-Front.info.

«Народный Совет "ДНР" сегодня на пленарном заседании в Донецке назначал временно исполняющими обязанности Главы "ДНР" председателя парламента Дениса Пушилина. За соответствующий документ проголосовали большинство депутатов», — говорится в сообщении.

Напомним, что 31 августа, примерно в 17 часов, в известном донецком ресторане «Сепар» произошел взрыв, в результате которого погиб глава "Донецкой Народной Республики" Александр Захарченко. После этого исполняющим обязанности Главы "ДНР" в экстренном порядке стал заместитель председателя Совета Министров "ДНР" Дмитрий Трапезников.