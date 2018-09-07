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Паспорт в 240 лет: Мариуполь станет развитым центром туризма?

07.09.2018 14:52
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Паспорт в 240 лет: Мариуполь станет развитым центром туризма?

В Мариуполе составляют туристический паспорт, чтобы туризм в городе вышел совершенно на новый уровень, передает MRPL.CITY.

О том, какие шаги сейчас делаются для развития туризма, журналисту «Приазовского рабочего» рассказала начальник отдела развития туризма и промоции Мариупольского городского совета Мария Слета: «Сейчас уже формируется полная база данных по существующим в городе туристическим услугам и сервисам. В дальнейшем эта база может стать основой для создания туристической карты гостя Мариуполя».

Также отмечается, что в ближайших планах городской власти - выполнение следующих задач:

  • запуск полноценной работы туристического центра как основы предоставления всех видов туристических, информационных и логистических услуг для жителей и гостей города;
  • информационное сопровождение работы центра: качественные печатные туристические материалы, электронные информационные сервисы, составление полной и актуальной базы данных туристических услуг и ресурсов города;
  • дальнейшее укрепление связей с бизнесом, реализация совместных туристических проектов;
  • плотное сотрудничество с общественностью в плане освещения и обсуждения реализуемых проектов;
  • разработка и реализация урбанистических проектов по визуальной трансформации города.

Для того чтобы город стал привлекательным для приезжих, необходима развитая инфраструктура, в первую очередь должна быть сеть гостиниц, кафе, ресторанов.

«Поскольку наблюдается развитие гостиничного и ресторанного бизнеса в Мариуполе, это говорит уже о большей готовности города принимать иногородних и иностранных гостей», - рассказала Мария Слета.

Она добавила, что сейчас активно налаживаются связи муниципалитета с представителями местных гостиниц и ресторанов для организации обслуживания большого количества гостей разного уровня, а также для участия в совместных имиджевых мероприятиях. На начальном этапе находится создание обновленной ассоциации туризма в Мариуполе, в которую войдут как представители профильных подразделений муниципалитета, так и представители бизнеса и общественности.



Теги: Донбасс, Мариуполь, туризм, центр
 
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