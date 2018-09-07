Разборки в «ДНР» и «ЛНР» будут продолжаться, – военный эксперт

07.09.2018 20:43

После смерти «главы ДНР» Александра Захарченко, кадрового переворота и объявления «выборов» на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса между группами влияния в «ДНР» и «ЛНР» продолжатся междоусобные разборки и ликвидации оппонентов. Об этом рассказал военный эксперт Олег Стариков, пишет «Сегодня».

«Пушилин – это идеолог, он не является боевиком. То есть произвели замену [сначала Захарченко на Трапезникова, потом на Пушилина] на человека, который является идеологом. Кремль сейчас делает все возможное, чтобы до конца года заморозить конфликт, а также чтобы с него были сняты санкции, но реализовать Минские соглашения именно на тех условиях, на которых настаивает Кремль», – сказал он.

По мнению военного эксперта, Пушилин будет делать все возможное, чтобы заморозить противостояние на Донбассе, но в этой ситуации все будет зависеть от украинской стороны, чтобы Минские соглашения выполнялись по очередности их пунктов – «от составляющей безопасности до политической составляющей».

«Сейчас происходит внутриклановая борьба в ОРДЛО* между "сурковской" группой влияния, спецслужбами и криминальным элементом, который нажился на этой войне. Сейчас они начнут друг друга уничтожать. Такое было везде, во всех таких конфликтах. Но для Украины это выгодно – боевики начнут сами себя уничтожать, и Захарченко в этом контексте является ярким примером», – отметил Стариков.

Источник : https://dnews.