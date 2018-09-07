"Спокойный" день на Донбассе: в рядах ВСУ обошлось без потерь

07.09.2018 10:00

Боевики устсроили 28 обстрелов, но не применяли оружия, запрещенного Минском.

На протяжении минувших суток, 6 сентября, боевики на Донбассе 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, однако среди украинских военных обошлось без потерь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Объединенных сил.

Стоит отметить, что боевики не применяли запрещенного Минскими договоренностями вооружения – противник вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое-4, Майорское, Пивденное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено", – говорится в сообщении.

В то же время, по данным украинской разведки, за сутки двое боевиков были уничтожены и еще трое ранены.

Напомним, 5 сентября боевики устроили 31 обстрел, но запрещенного "Минском" вооружения также не применяли. При этом в ходе боевых столкновений один украинский воин погиб и еще двое получили ранения.

Источник : https://www.segodnya.



