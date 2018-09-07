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"Спокойный" день на Донбассе: в рядах ВСУ обошлось без потерь
Боевики устсроили 28 обстрелов, но не применяли оружия, запрещенного Минском.
На протяжении минувших суток, 6 сентября, боевики на Донбассе 28 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, однако среди украинских военных обошлось без потерь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба Объединенных сил.
Стоит отметить, что боевики не применяли запрещенного Минскими договоренностями вооружения – противник вел огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Золотое-4, Майорское, Пивденное, Пески, Красногоровка, Марьинка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не допущено", – говорится в сообщении.
В то же время, по данным украинской разведки, за сутки двое боевиков были уничтожены и еще трое ранены.
Напомним, 5 сентября боевики устроили 31 обстрел, но запрещенного "Минском" вооружения также не применяли. При этом в ходе боевых столкновений один украинский воин погиб и еще двое получили ранения.
Источник : https://www.segodnya.
Теги: Донбасс, потери, ВСУ
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