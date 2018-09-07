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Террористы не пропускали ОБСЕ вблизи Мариуполя
07.09.2018 11:51
Пророссийские боевики не пропускали патруль СММ вблизи Мариуполя.
Об этом сообщается в отчете СММ.
Боевики взяли за правило препятствовать работе ОБСЕ. 5 сентября в двух отдельных случаях на блокпосту к западу от поселка Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный украинскому правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) пророссийский террористы не позволил команде СММ проехать через блокпост.
Боевик ссылался якобы на соображения «безопасности патруля Миссии»
Источник : https://www.0629.com.
Теги: Донбасс, Мариуполь, ОБСЕ
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