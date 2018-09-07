Террористы не пропускали ОБСЕ вблизи Мариуполя

07.09.2018 11:51

Пророссийские боевики не пропускали патруль СММ вблизи Мариуполя.



Об этом сообщается в отчете СММ.



Боевики взяли за правило препятствовать работе ОБСЕ. 5 сентября в двух отдельных случаях на блокпосту к западу от поселка Верхнешироковское (быв. Октябрь, неподконтрольный украинскому правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) пророссийский террористы не позволил команде СММ проехать через блокпост.



Боевик ссылался якобы на соображения «безопасности патруля Миссии»

Источник : https://www.0629.com.