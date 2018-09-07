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Тимофеев («Ташкент»), раненный при взрыве с Захарченко, бежал из Донецка
«Вице-премьер, министр доходов и сборов ДНР» Александр Тимофеев, получивший ранение во время взрыва в кафе в кафе «Сепар», где был убит «глава ДНР» Александр Захарченко, покинул неподконтрольный украинской власти Донецк. Об этом сообщает российское агенство «Интерфакс» со ссылкой на источник в окружении погибшего «главы республики».
«Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию», – сказал источник.
Он сообщил, что такое решение было принято в целях безопасности, возвращаться в Донецк в ближайшее время они не собираются.
Позднее «советник погибшего главы ДНР» Александра Захарченко Александр Казаков прокомментировал эту информацию, опровергнув свой побег. «У меня паспорт гражданина Донецкой народной республики, и я остаюсь советником главы ДНР», – заявил Казаков.
Источник : https://dnews.dn.
Теги: Донецк, Донбасс, Захарченко
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