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В Донецке делят «наследство» Захарченко
07.09.2018 15:17
Экс-командир батальона "Восток" Александр Ходаковский сообщил, что прекратил "активную публичную деятельность" из-за конфликта с ликвидированным главарем "ДНР" Александром Захарченко, передает интернет-издание Хроника.инфосо ссылкой на Униан.
Об этом террорист Ходаковский рассказал в своем Telegram-канале. "Главный вопрос, который волнует "заинтересованных лиц" - наследство Захарченко. Одни хотят сохранить его в своих руках, другие - либо поделить, либо полностью присвоить себе. С этой целью уже сформированы списки будущих министров и руководителей ведомств, которые заменят существующих сразу после того, как должным образом сложатся обстоятельства", - отметил экс- командир батальона "Восток".
Теги: Донецк, Донбасс, наследство, Захарченко
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