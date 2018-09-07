В Донецке проходят массовые обыски в "минфине ДНР" – СМИ

07.09.2018 19:08

Донецкий "депутат" Владислав Бердичевский сообщил, что в "минфин ДНР" зашли аудиторы под охраной людей в балаклавах, пишут "Новости Донбасса"

В "министерстве финансов" террористов "ДНР" начались обыски. Об этом пишут, "Новости Донбасса" 7 сентября со ссылкой на "депутата ДНР" Владислава Бердичевского. По словам "депутата", в "минфин ДНР" зашли аудиторы под охраной людей в балаклавах. Обыски проходят во всех помещениях, никого не выпускают. Главой "минфина ДНР" является один из "вице-премьеров" боевиков Екатерина Матющенко. По информации сепаратистского ресурса DNR-LIVE, она отсутствовала на заседании "парламента ДНР" 7 сентября. Кроме Матющенко на заседание не явились также Александр Тимофеев и Дмитрий Трапезников, которые тоже являются "вице-премьерами".

Источник : https://gordonua.