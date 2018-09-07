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Архив - Донецкая область

Временно или навсегда? в ОРЛО закрыли знаменитый пивзавод

07.09.2018 11:36
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Временно или навсегда? в ОРЛО закрыли знаменитый пивзавод

Пивной завод в неподконтрольных Ровеньках, который славится своей продукцией, закрыли несколько недель назад. Местные жители гадают, временно или навсегда.

Информация о закрытии завода появилась в соцсетях пару дней назад. Горожане поговаривают, что на предприятии идут проверки. С чем они связаны, пока непонятно.  Есть предположение, на «лакомый кусочек» кто-то положил глаз.

 

Эту информацию подтверждают и  пользователи другой соцсети. Кстати, местные жители отмечают, что пиво российского производства в точки продажи уже завезли.

Источник : http://lugradar 



Теги: Донбасс, пиво, завод, ОРЛО
 
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