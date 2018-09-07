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Взрывчатка была заложена не только в кафе «Сепарь»: стало известно, что Захарченка могли убрать намного раньше
Как сообщает replyua.net, в сети появилась информация, что до ликвидации главаря «ДНР» Александра Захарченко, в Донецке несколько раз обнаруживали и обезвреживали взрывные устройства в местах, которые он посещал. Об этом заявил «экс-министр госбезопасности ДНР» Андрей Пинчук. По его словам, ранее взрывчатка была заложена в кафе «Пушкин», которое находится недалеко от заведения «Сепарь», в котором и ликвидировали Захарченко. Также Пинчук уверено рассказал, что за гибелью террориста стоит именно украинская власть, которая и организовала взрыв в центре Донецка.
«Были и еще места, где аналогичные устройства находили. Захарченко был постоянным объектом террористической деятельности. Эти случаи не предавались огласке, потому что проводились мероприятия по выявлению всей террористической сети. Украина для убийства высших должностных лиц "ДНР" и "ЛНР" задействовала большую разветвленную агентурную сеть. Я знаю, как они это делают. Это сеть, состоящая из ячеек, нескольких каналов снабжения, нескольких каналов контроля», — заявил пособник российских оккупантов.
Пинчук также отличился бредовым заявлениям, рассказав о том, что украинская армия и ее руководство якобы курируются США. «Генерал-майор, который ими руководит, регулярно проходит подготовку в США, отчитывается перед американцами, координирует с ними свои действия. И они созданы для того, чтобы нейтрализовать лидеров «Новороссии», — озвучил он бредовые домыслы.
Теги: Донбасс, кафе, Захарченко
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