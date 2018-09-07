- Разборки в «ДНР» и «ЛНР» будут продолжаться, – военный эксперт20:43
- День на Донбассе: двое военнослужащих получили ранения20:05
- Насиров идет в президенты: скандальные подробности из жизни коррупционера19:47
- Закрыть или модернизировать: в Мариуполе будут решать судьбу школы, расположенной вблизи металлургического завода19:36
- Киев считает "выборы" в ОРДЛО угрозой Минску-219:18
- В Донецке проходят массовые обыски в "минфине ДНР" – СМИ 19:08
- Тимофеев («Ташкент»), раненный при взрыве с Захарченко, бежал из Донецка17:45
- Боевики "ЛДНР" назначили выборы главарей и парламентов "республик" на 11 ноября 17:15
- В «ДНР» обвинили «министра налогов и доходов» в присвоении почти миллиарда рублей16:54
- Эксперт пояснил, что скрывается за кадровыми переворотами в «ДНР»16:19
Закрыть или модернизировать: в Мариуполе будут решать судьбу школы, расположенной вблизи металлургического завода
Дети ОШ №20 учатся в трёхстах метрах от доменного цеха одного из металлургических предприятий города. Родители школьников бьют тревогу. Они обеспокоены количеством выбросов с завода, которыми дышат дети.
Родители рассказывают, что в школе оседает очень много пыли, как на фасаде здания, так и внутри классов на партах и подоконниках.
Техногенное влияние завода на людей отметили и в управлении по вопросам экологии. В школе побывал начальник Управления по вопросам экологии, энергоменеджмента и охраны труда Ваагн Мнацаканя и сделал вывод, что учебное заведение следует либо закрыть, либо модернизировать.
В здании школы, которому уже 60 лет учатся около 300 детей, родители которых категорически против закрытия школы.
«Мы просто не имеем возможности возить детей в другие районы. Мы просим, чтобы предприятие сделало все возможное для того, чтобы мы продолжали здесь жить», - рассказывает мама третьеклассницы.
В департаменте образования рассказали, что при обсуждении вопроса относительно дальнейшей судьбы ОШ №20 будет учитываться мнение родителей и педагогического состава.
Директор департамента образования Татьяна Братчикова отметила, что лучшим вариантов все-таки является модернизация школы, а обсуждение технического состояния здания учебного учреждения будет учитываться при формировании бюджета на 2019 года. Она также не исключает, что к модернизации привлекут и металлургический комбинат, который находится в непосредственной близости к школе.
В пресс-службе меткомбината отметили, что до конца 2021 года будет проведена модернизация доменных печей со строительством современных систем аспирации. А в рамках шефской помощи комбинат уже помогал ОШ №20 в ремонте кровли, отопительной системы и спортзала и оказание помощи возможно и в дальнейшем.
Источник : https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, школа
- В Мариуполе сожгли партию Порошенко
- В Донбассе избирателям обещают выпивку и закуску, а также разыскивают "уклонистов"
- Мариуполь. Портфели поделили регионалы
- Местные выборы. Мариуполь: один заснул в кабинке, другой - пришел... с собакой на шее
- В Верховной Раде - мариупольское пополнение
- "Фронт змiт": Арест лидера донецких оппозиционеров можно объяснить только политическими мотивами
- Разборки в «ДНР» и «ЛНР» будут продолжаться, – военный эксперт20:43
- День на Донбассе: двое военнослужащих получили ранения20:05
- Насиров идет в президенты: скандальные подробности из жизни коррупционера19:47
- Закрыть или модернизировать: в Мариуполе будут решать судьбу школы, расположенной вблизи металлургического завода19:36
- Киев считает "выборы" в ОРДЛО угрозой Минску-219:18
- В Донецке проходят массовые обыски в "минфине ДНР" – СМИ 19:08
- Тимофеев («Ташкент»), раненный при взрыве с Захарченко, бежал из Донецка17:45
- Боевики "ЛДНР" назначили выборы главарей и парламентов "республик" на 11 ноября 17:15
- В «ДНР» обвинили «министра налогов и доходов» в присвоении почти миллиарда рублей16:54
- Эксперт пояснил, что скрывается за кадровыми переворотами в «ДНР»16:19
- Разборки в «ДНР» и «ЛНР» будут продолжаться, – военный эксперт20:43
- Глава Газпрома разбился в ДТП: в России сделали срочное заявление20:30
- Пускать или не пускать: что делать, если приходят коммунальщики-контролеры20:15
- День на Донбассе: двое военнослужащих получили ранения20:05
- Насиров идет в президенты: скандальные подробности из жизни коррупционера19:47
- Закрыть или модернизировать: в Мариуполе будут решать судьбу школы, расположенной вблизи металлургического завода19:36
- Киев считает "выборы" в ОРДЛО угрозой Минску-219:18
- В Донецке проходят массовые обыски в "минфине ДНР" – СМИ 19:08
- Известная украинская молочная компания обанкротилась и закрывается18:54
- Viber научили переводить сообщения на все языки18:41
- Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф16:38
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Підвали Луганська поповнились новими патріотами
- В оккупированном Донецке перекрыт въезд со стороны Макеевки
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года