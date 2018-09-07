Закрыть или модернизировать: в Мариуполе будут решать судьбу школы, расположенной вблизи металлургического завода

07.09.2018 19:36

Дети ОШ №20 учатся в трёхстах метрах от доменного цеха одного из металлургических предприятий города. Родители школьников бьют тревогу. Они обеспокоены количеством выбросов с завода, которыми дышат дети.

Родители рассказывают, что в школе оседает очень много пыли, как на фасаде здания, так и внутри классов на партах и подоконниках.

Техногенное влияние завода на людей отметили и в управлении по вопросам экологии. В школе побывал начальник Управления по вопросам экологии, энергоменеджмента и охраны труда Ваагн Мнацаканя и сделал вывод, что учебное заведение следует либо закрыть, либо модернизировать.

В здании школы, которому уже 60 лет учатся около 300 детей, родители которых категорически против закрытия школы.

«Мы просто не имеем возможности возить детей в другие районы. Мы просим, чтобы предприятие сделало все возможное для того, чтобы мы продолжали здесь жить», - рассказывает мама третьеклассницы.

В департаменте образования рассказали, что при обсуждении вопроса относительно дальнейшей судьбы ОШ №20 будет учитываться мнение родителей и педагогического состава.

Директор департамента образования Татьяна Братчикова отметила, что лучшим вариантов все-таки является модернизация школы, а обсуждение технического состояния здания учебного учреждения будет учитываться при формировании бюджета на 2019 года. Она также не исключает, что к модернизации привлекут и металлургический комбинат, который находится в непосредственной близости к школе.

В пресс-службе меткомбината отметили, что до конца 2021 года будет проведена модернизация доменных печей со строительством современных систем аспирации. А в рамках шефской помощи комбинат уже помогал ОШ №20 в ремонте кровли, отопительной системы и спортзала и оказание помощи возможно и в дальнейшем.

Источник : https://zi.dn.ua