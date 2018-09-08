- Боевики «ДНР» отказываются подчиняться Пушилину. Зреет бунт10:19
- МММщика Пушилина на кресло главаря "ДНР" посадила "делегация" ФСБ: громкий инсайд из Кремля10:02
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 сентября09:21
- Ситуация на Донбассе: боевики устроили 32 обстрела, погиб украинский боец09:11
- В Донецке замечено большое количество российских военных08:58
- План Волкера-Климкина по миротворцам на Донбассе - это крах всех надежд Москвы. Громкие подробности08:41
- Уже минус девять: подробности крупных потерь террористов "ДНР/ЛНР" на линии разграничени08:15
- В Донецке и Макеевке боевики «ДНР» устроили новую тотальную проверку.08:05
- Судьба Пушилина: в соцсетях уже делают ставки на смерть нового главаря "ДНР": "Лифт, кирпич или кафешка?"07:56
- С оккупированных территорий Донбасса в РФ выезжают колонны грузовиков07:45
Боевики «ДНР» отказываются подчиняться Пушилину. Зреет бунт
После «госпереворота» и «переназначения» главаря «ДНР», боевики отказываются подчиняться «назначено-избранному» главарю «ДНР» Денису Пушилину.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Не все боевики «ДНР» с радостью восприняли «назначение-выборы» главарем «ДНР» Дениса Пушилина. От простого роптания они перешли до открытых ультиматумов, отказов признавать Пушилина и его приказы, а также цитируют «главного строителя коммунизма», обзывая пришедших к «власти» «проходимцами и политическими проститутками».
Одно из таких громких заявлений сделал один из главарей боевиков «ДНР», командир «подразделения» «Легион» Сергей Завдовеев:
«По поводу сегодняшнего цирка. Я считаю избрание врио Главы ДНР Дениса Пушилина фарсом и попыткой госпереворота. Мерзко смотреть на то, как политические проходимцы и проститутки, не успев похоронить «Батю», делят портфели и преследуют своих политических конкурентов. Уже начались незаконные аресты и обыски. Я ответственно заявляю, что «Легион» не будет исполнять преступных приказов Пушилина и его пособников. Мы служим Республике и её народу, а не аферистам и предателям!».
Жители временно оккупированных территорий воспринимают эти заявления, как и быструю «смену власти» с мрачным юмором:
«Да здгавствуеть Гивалюцыя!»,
«Бунтуют.Царь, говорят, ненастоящий»,
«Контрзахалюція!»,
«Ну, что было с главами разных шибко самостоятельных подразделений мы помним»,
«Огонь!».
Теги: Донбасс, бунт, ДНР, боевики, Пушилин, соцсети
- Жители Горловки не в силах терпеть, назревает бунт
- "Бой за Донбасс еще не закончен", - Пушилин
- Хакеры взломали компьютер Пушилина и выложили переписку в сети
- Пушилин пояснил, почему донбасские боевики пока не убивают наблюдателей ОБСЕ
- Против Захарченко в Донецке назревает бунт: в Москве назвали фамилию "преемника" и план смещения главаря "ДНР"
- Пушилин заявил о срыве проведения выборов в «ДНР» и «ЛНР»
- Боевики «ДНР» отказываются подчиняться Пушилину. Зреет бунт10:19
- МММщика Пушилина на кресло главаря "ДНР" посадила "делегация" ФСБ: громкий инсайд из Кремля10:02
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 сентября09:21
- Ситуация на Донбассе: боевики устроили 32 обстрела, погиб украинский боец09:11
- В Донецке замечено большое количество российских военных08:58
- План Волкера-Климкина по миротворцам на Донбассе - это крах всех надежд Москвы. Громкие подробности08:41
- Уже минус девять: подробности крупных потерь террористов "ДНР/ЛНР" на линии разграничени08:15
- В Донецке и Макеевке боевики «ДНР» устроили новую тотальную проверку.08:05
- Судьба Пушилина: в соцсетях уже делают ставки на смерть нового главаря "ДНР": "Лифт, кирпич или кафешка?"07:56
- С оккупированных территорий Донбасса в РФ выезжают колонны грузовиков07:45
- Боевики «ДНР» отказываются подчиняться Пушилину. Зреет бунт10:19
- МММщика Пушилина на кресло главаря "ДНР" посадила "делегация" ФСБ: громкий инсайд из Кремля10:02
- В 2019 году будет проведен перерасчет пенсий — замглавы Пенсионного фонда09:41
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 сентября09:21
- Ситуация на Донбассе: боевики устроили 32 обстрела, погиб украинский боец09:11
- В Донецке замечено большое количество российских военных08:58
- План Волкера-Климкина по миротворцам на Донбассе - это крах всех надежд Москвы. Громкие подробности08:41
- Украинские производители откажутся от названия «коньяк»08:28
- Уже минус девять: подробности крупных потерь террористов "ДНР/ЛНР" на линии разграничени08:15
- В Донецке и Макеевке боевики «ДНР» устроили новую тотальную проверку.08:05
- Во время бега стираются межпозвонковые диски: Супрун развеяла еще один миф16:38
- Вспышка смертельной болезни на Закарпатье: врач назвал категории людей из группы риска22:32
- Грозит диабетом! Почему нельзя пить воду после еды13:58
- Как защититься от энергетических вампиров на работе и в семье22:34
- Медики подсказали самый быстрый способ справиться с бессонницей22:01
- Какие знаки зодиака самые глазливые20:15
- Основные признаки избытка соли в организме17:15
- Благотворители и хоккеисты вручили первоклассникам Донбасса рюкзаки и канцелярию15:55
- Эти продукты вызывают пищевую зависимость15:10
- Немецкие ученые назвали полезную для сердца дозу кофе11:31
- Стало известно, кому хотели "передать привет" смертью Захарченко
- Жители оккупированной Макеевки сообщают об активном движении грузовиков в темное время суток
- «Пасечника отправили к Захарченко»: соцсети встревожил мощный взрыв в Луганске
- В Донецке «пилят на метал» завод Точмаш
- В Хрустальном боевики «ЛНР» оцепили бывший АТБ
- Жена Захарченко, похоронив мужа, сразу отправилась в "гастроли". ВИДЕО
- В «ДНР» предупредили о начале войны с Украиной 14 сентября 2018 года
- "Все сидят на рюкзаках..." - российские "добровольцы" ждут сигнала на выдвижение на Донбасс
- Экс-«министр ДНР» заявил, что знает «заказчика» убийства Захарченко и показал фото
- В Донецке наблюдаются перебои с продуктами