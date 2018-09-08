Боевики «ДНР» отказываются подчиняться Пушилину. Зреет бунт

08.09.2018 10:19

После «госпереворота» и «переназначения» главаря «ДНР», боевики отказываются подчиняться «назначено-избранному» главарю «ДНР» Денису Пушилину.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Не все боевики «ДНР» с радостью восприняли «назначение-выборы» главарем «ДНР» Дениса Пушилина. От простого роптания они перешли до открытых ультиматумов, отказов признавать Пушилина и его приказы, а также цитируют «главного строителя коммунизма», обзывая пришедших к «власти» «проходимцами и политическими проститутками».

Одно из таких громких заявлений сделал один из главарей боевиков «ДНР», командир «подразделения» «Легион» Сергей Завдовеев:

«По поводу сегодняшнего цирка. Я считаю избрание врио Главы ДНР Дениса Пушилина фарсом и попыткой госпереворота. Мерзко смотреть на то, как политические проходимцы и проститутки, не успев похоронить «Батю», делят портфели и преследуют своих политических конкурентов. Уже начались незаконные аресты и обыски. Я ответственно заявляю, что «Легион» не будет исполнять преступных приказов Пушилина и его пособников. Мы служим Республике и её народу, а не аферистам и предателям!».

Жители временно оккупированных территорий воспринимают эти заявления, как и быструю «смену власти» с мрачным юмором:

«Да здгавствуеть Гивалюцыя!»,

«Бунтуют.Царь, говорят, ненастоящий»,

«Контрзахалюція!»,

«Ну, что было с главами разных шибко самостоятельных подразделений мы помним»,

«Огонь!».