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"Горячие" сутки на Донбассе: ВСУ понесло потери в ожесточенных столкновениях с врагом
Несмотря на "школьное перемирие", гибридная армия РФ продолжает свои провокации на линии фронта. ВСУ несут потери.
Последними данными о ситуации на фронте поделилась в Facebook пресс-служба штаба ООС, передает "Диалог.UA".
Отмечается, что по состоянию на 7:00 утра субботы, 8 сентября, ситуация на Донбассе оставалась очень напряженной.
Оккупанты 32 раза атаковали позиции ВСУ, из которых 2 с применением запрещенного "Минском" тяжелого вооружения: 120-мм минометов, 152-мм артиллерии, гранатометов и прочего. "Горячее" всего было на луганском направлении, в частности у Крымского и Светлодарской дуги.
Там под огнем противника погиб один украинский воин, еще двое получили ранения. Бойцы мощно отомстили врагу за смерть побратима.
По данным разведки, гибридная армия РФ лишилась за последние сутки аж 3 террористов.
Теги: Донбасс, перемирие, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, Светлодарская дуга, РФ, ООС
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